Тяжелое ДТП в Балакяне

В Балакене легковой автомобиль опрокинулся, четыре человека, двое из которых несовершеннолетние, получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вечером на участке автомагистрали Евлах-Закатала - граница с Грузией, который проходит в Балакаеском районе под названием "Бешбулаг".

Житель села Ханифа Балакенского района Кямран Низами оглы Абдуллаев, управляя легковым автомобилем марки "ВАЗ 21063" с государственным номерным знаком 10 ME 436, во время движения из Закаталы в направлении города Балакан, потерял управление и опрокинул машину.

После того, как машина опрокинулась, она упала в проходящий через территорию водный канал. Находившиеся в момент аварии в автомобиле пассажиры - жители села Ханифа Шахла Низами гызы Алимарданова, двое несовершеннолетних - Рамал Рамазан оглы Алимарданов, Султан Рамазан оглы Алимарданов и Сахна Ахмеди гызы Абдуллаева были доставлены в Балакенскую Центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В настоящее время проводится осмотр раненых.

По факту проводится расследование.