Прекрасные карабахские лошади на картинах латвийской художницы

Карабахская лошадь является и национальным символом, достоянием Азербайджана, и неотъемлемой частью его истории. Благодаря своей необычайной и неописуемой красоте, эта порода всегда привлекала внимание различных живописцев и поэтов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, карабахские лошади сыграли судьбоносную роль в жизни латвийской художницы Даце Штраус. Она несколько лет провела в Азербайджане и получала сведения о состоянии карабахской породы лошадей.

"Больше всего обрадовалась тому, что наконец-то вживую смогу увидеть карабахских лошадей. До приезда в Азербайджан узнала подробную информацию о них и нашла контакты людей, которые занимаются разведением этой породы коней. В своих работах я постаралась изобразить карабахских скакунов такими, какими они являются в реальности - быстрыми, энергичными, все время в движении. Думаю, именно поэтому мои картины получились такими реалистичными", - сказала художница в одном из интервью.

Карабахские лошади на картинах художницы: