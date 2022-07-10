Ветреная погода препятствует тушению пожара в Шабране

Пожар, начавшийся на посевной площади в селе Агалык Шабранского района, позже из-за ветреной погоды перекинулся на земли лесного фонда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, находящийся на месте происшествия начальник Службы развития лесного хозяйства министерства Халигверди Гусейнов сказал, что местными структурами министерства экологии и природных ресурсов, сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС и жителями села принимаются меры по тушению пожара и для предотвращения его распространения на другие участки.

"Ветер препятствует предотвращению пожара, все наши сотрудники, местные жители, прохожие, все помогают. Необдуманный поджог посевной площади человеком стал причиной инцидента. Наша совместная борьба по предотвращению пожара продолжается", - добавил Гусейнов.