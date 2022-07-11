Последние подробности о крупном пожаре в Шабране

Как сообщалось ранее, сегодня на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на посевной площади в селе Агалык Шабранского района. На место немедленно были привлечены соответствующие силы МЧС, передает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Из-за жаркой и ветреной погоды площадь возгорания расширилась и огонь перекинулся на близлежащий лесной массив. Тем не менее, в настоящее время удалось взять под контроль пожар по нескольким направлениям, тем самым устранив угрозу объектам общественного питания, расположенным на этой участке, а также угрозу для расположенного рядом села. Также не возникло проблем с обеспечением электроэнергией окрестных сел.

В настоящее время продолжаются меры по борьбе с пожаром. В тушении участвуют войска гражданской обороны МЧС, личный состав Спасательной службы особого риска и Северного регионального центра, сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, соответствующая техника Шабранской районной исполнительной власти.