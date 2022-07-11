В Сумгайыте в жилом доме произошел пожар
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В Сумгайыте в жилом доме произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, в двух комнатах (20 кв.м) трехкомнатной квартиры (70 кв.м), расположенной на втором этаже девятиэтажного жилого здания, загорелись предметы домашнего обихода.

Из-за высокой температуры расплавился подвесной потолок коридора площадью 5 кв.м.

Остальная часть квартиры была защищена от огня.

Пожар потушен.