https://news.day.az/society/1477935.html В Сумгайыте в жилом доме произошел пожар
В Сумгайыте в жилом доме произошел пожар
В Сумгайыте в жилом доме произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, в двух комнатах (20 кв.м) трехкомнатной квартиры (70 кв.м), расположенной на втором этаже девятиэтажного жилого здания, загорелись предметы домашнего обихода.
Из-за высокой температуры расплавился подвесной потолок коридора площадью 5 кв.м.
Остальная часть квартиры была защищена от огня.
Пожар потушен.
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