https://news.day.az/society/1477962.html В Гусаре сгорел двухэтажный дом
В Гусаре сгорел двухэтажный дом
В селе Муджуг Гусарского района произошел пожар.
Как сообщает пресс-служба МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции двухэтажного дома общей площадью 240 кв.м (каждый этаж по 120 кв.м), передает Day.Az.
Сообщается, что близлежащие дома были защищены от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре