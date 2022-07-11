Дорожная полиция распространила информацию о перекрытой из-за пожара в Шабране дороге

Движение на дороге, перекрытой ранее из-за пожара в Шабране, было восстановлено.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Отмечается, что в связи с пожаром в лесистой местности на трассе Гендоб - Ялама движение транспорта было остановлено. Следовавшие из столицы в сторону Хачмазского района были перенаправлены через Губинский район.

"Сотрудниками полиции было обеспечено беспрепятственное и безопасное движение автотранспорта из Губинского района в Хачмазский район, а также в направление столицы по альтернативным маршрутам. В настоящее время пожар на указанной территории потушен, движение транспорта полностью восстановлено", - говорится в сообщении.