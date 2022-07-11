В Баку полиция спасла водителя, потерявшего сознание за рулем

Сотрудники полиции в Баку спасли жизнь водителю, потерявшему сознание за рулем.

Как передает Day.Az, видеокадры случая были распространены в социальных сетях.

Так, водитель за рулем движущегося автомобиля по неизвестной причине теряет сознание.

В это время сотрудники Пост-патрульной службы, находившиеся на месте происшествия, немедленно подбежали и остановили машину, предотвратив большую опасность.