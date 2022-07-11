https://news.day.az/society/1477986.html В Баку полиция спасла водителя, потерявшего сознание за рулем - ВИДЕО
В Баку полиция спасла водителя, потерявшего сознание за рулем - ВИДЕО
Сотрудники полиции в Баку спасли жизнь водителю, потерявшему сознание за рулем.
Как передает Day.Az, видеокадры случая были распространены в социальных сетях.
Так, водитель за рулем движущегося автомобиля по неизвестной причине теряет сознание.
В это время сотрудники Пост-патрульной службы, находившиеся на месте происшествия, немедленно подбежали и остановили машину, предотвратив большую опасность.
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