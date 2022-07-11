В Баку в море утонул человек

В поселке Локбатан Гарадагского района города Баку на неконтролируемой территории, которая находится примерно в 800 метрах от ближайшего спасательного пункта, в море утонул человек (личность уточняется).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На горячую линию "112" министерства поступила информация об утопленике. К поискам утонувшего на место происшествия привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена.