В Локбатане молодой мужчина застрял в болоте

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что гражданин нуждается в помощи на территории поселка Локбатан Гарадагского района города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в связи с этим на место незамедлительно были вызваны спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

Выяснилось, что Гусейнов Эльчин Джамаледдин оглу, 1993 года рождения, застрял в болоте на высохшем озере.

Спасатели специальными средствами вытащили гражданина из болота и передали его бригаде скорой медицинской помощи.