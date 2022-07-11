https://news.day.az/society/1478017.html В Локбатане молодой мужчина застрял в болоте - ФОТО - ВИДЕО
В Локбатане молодой мужчина застрял в болоте - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что гражданин нуждается в помощи на территории поселка Локбатан Гарадагского района города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в связи с этим на место незамедлительно были вызваны спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
Выяснилось, что Гусейнов Эльчин Джамаледдин оглу, 1993 года рождения, застрял в болоте на высохшем озере.
Спасатели специальными средствами вытащили гражданина из болота и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
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