В Баку 16 человек получили солнечный удар

С начала летнего сезона в связи с солнечным ударом 16 человек обратились в Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи, находящуюся в подчинении TƏBİB.

Как сообщиил Day.Az в TƏBİB, 13 из них были госпитализированы, 3 людям была оказана помощь на месте. 13 обратившихся были взрослые, 3 - дети.

Было отмечено, что в качестве первой медицинской помощи во время удара пострадавшего необходимо отвести в тень или прохладное помещение, снять сдавливающую одежду, усадить в полусидячем положении:

"Пострадавшему следует дать холодную воду, лицо и грудь растереть холодной водой. Затем необходимо приложить к голове, шее компрессы со льдом. После оказания первичной медицинской помощи важно немедленно вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

Отметим, что согласно информации, распространенной МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове с 11 по 15 июля ожидается повышение температуры воздуха до 33-38°, местами до 40°.

В районах Азербайджана с 11 по 15 июля ожидается повышение температуры воздуха до 34-39°, местами до 42°, в горах до 25-30°".