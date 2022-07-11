МЧС о пожаре в лесу в Хачмазском районе

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в лесном массиве близ села Музаффароба Хачмазского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В связи с ветреной погодой на территории района площадь пожара расширилась. В целях ускорения работ по тушению пожара и предотвращения его распространения были привлечены личный состав войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска и Северного регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и соответствующая техника исполнительной власти Хачмазского района. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.