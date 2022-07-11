https://news.day.az/society/1478082.html К тушению лесного пожара в Хачмазе привлечены два вертолета и самолет-амфибия
К тушению лесного пожара в Хачмазе привлечены два вертолета и самолет-амфибия
Министерство по чрезвычайным ситуациям принимает срочные и неотложные меры по ускорению тушения пожара, вспыхнувшего в лесном массиве в районе села Музаффароба Хачмазского района, и недопущению дальнейшего расширения площади возгорания.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, к тушению пожара привлечены два вертолета и самолет-амфибия "Бе-200чс" министерства.
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