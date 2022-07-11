К тушению лесного пожара в Хачмазе привлечены два вертолета и самолет-амфибия

Министерство по чрезвычайным ситуациям принимает срочные и неотложные меры по ускорению тушения пожара, вспыхнувшего в лесном массиве в районе села Музаффароба Хачмазского района, и недопущению дальнейшего расширения площади возгорания.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, к тушению пожара привлечены два вертолета и самолет-амфибия "Бе-200чс" министерства.