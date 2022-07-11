МЧС o тушении лесного пожара в Хачмазе

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые и неотложные меры по тушению пожара, вспыхнувшего в лесном массиве в районе села Музаффароба Хачмазского района, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В настоящее время к тушению пожара привлечены самолет-амфибия "Бе-200чс" и два вертолета министерства, силы Государственной противопожарной службы, войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска и Северного регионального центра МЧС, сотрудники МВД и Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, соответствующая техника Исполнительной власти Хачмазского района.