В Баку потушен пожар

Пожар, вспыхнувший в лесистой местности возле Ходжасанского круга в Бинагадинском районе города Баку, был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По предварительной информации, сгорели сухая трава и деревья на площади около 700 м². Прилегающие территории защищены от огня.