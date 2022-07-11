https://news.day.az/society/1478103.html В Баку потушен пожар
В Баку потушен пожар
Пожар, вспыхнувший в лесистой местности возле Ходжасанского круга в Бинагадинском районе города Баку, был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По предварительной информации, сгорели сухая трава и деревья на площади около 700 м². Прилегающие территории защищены от огня.
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