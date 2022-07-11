Лесной пожар в Хачмазском районе взят под контроль

Благодаря необходимым и неотложным мерам, предпринятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), и скоординированному и эффективному применению сил удалось взять под контроль пожар, вспыхнувший в лесном массиве в районе села Музаффароба Хачмазского района, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В настоящее время угрозы прилегающим территориям, в том числе объектам общественного питания и коммуникации, нет. Принимаются меры по полному тушению пожара.

Также взят под контроль пожар, вспыхнувший в направлении сел Тезекенд - Дашлы ятаг - Сохбатлы Шабранского района, и в настоящее время принимаются меры по охлаждению.

К тушению пожара в целом привлечены самолет-амфибия "Бе-200чс" и два вертолета министерства, силы Государственной противопожарной службы, войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска и Северного регионального центра МЧС, сотрудники МВД и Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, соответствующая техника местной Исполнительной власти.