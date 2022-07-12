В центре Баку прогремел взрыв

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в коммуникационном люке на улице Г.З.Тагиева в Сабаильском районе города Баку, передает Day.Az со ссылкой на МЧС.

Согласно информации на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

По предварительной информации, произошел взрыв в одной из коммуникационных люков, в результате чего возник пожар на подземных коммуникационных линиях. Пожар был потушен пожарными. Соответствующие ведомства выясняют причину происшествия.