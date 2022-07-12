https://news.day.az/society/1478125.html Пожар, вспыхнувший в результате взрыва в Баку, потушен - ВИДЕО
Пожар, вспыхнувший в результате взрыва в Баку, потушен - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в коммуникационном люке на улице Г.З.Тагиева в Сабаильском районе города Баку, передает Day.Az со ссылкой на МЧС.
Согласно информации на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
По предварительной информации, произошел взрыв в одной из коммуникационных люков, в результате чего возник пожар на подземных коммуникационных линиях. Пожар был потушен пожарными. Соответствующие ведомства выясняют причину происшествия.
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