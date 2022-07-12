Взрыв в центре Баку не связан с утечкой газа

Взрыв на центральной улице в Баку не связан с утечкой газа.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

"Дорогие друзья. Взрыв и пожар на "Торговой" в городе Баку не связан с утечкой газа. Место аварии полностью обследовано нашей специальной аварийно службой, утечки газа не обнаружено, причина выясняется соответствующими органами", - отметил он.

Напомним, что ранее на улице Г.З.Тагиева в Сабаильском районе города Баку произошел взрыв, в результате чего возник пожар. На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

По предварительной информации, произошел взрыв в одной из коммуникационных люков, в результате чего возник пожар на подземных коммуникационных линиях. Пожар был потушен пожарными. Соответствующие ведомства выясняют причину происшествия.