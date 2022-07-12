Почему в сумгайытских автобусах не работают кондиционеры?

В пассажирских автобусах, курсирующих в городе Сумгайыт, не работают кондиционеры.

Как передает Day.Az со ссылкой xezerxeber.az, в некоторых транспортных средствах их вообще нет, а в некоторых кондиционеры не включают водители.

Комментируя данный вопрос, начальник Сумгайытского управления автомобильного транспорта и пассажирских перевозок Солтан Асадов отметил, что виноваты водители.

Как сообщили в Исполнительной власти города, в Сумгайыте 206 автобусов, отвечающих современным стандартам. Было отмечено, что проводятся рейды с целью обеспечения комфортного проезда жителей на общественном транспорте. Водителям, не включающим кондиционеры, делается предупреждение.