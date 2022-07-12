Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) сделало обращение связи с возвращением населения, посетившего различные регионы страны в нерабочие дни по случаю праздника Гурбан.

Как сообщили Day.Az в Управлении, в этой связи наблюдается увеличение плотности транспортных средств и интенсивности движения на автомагистралях.

"Во избежание ДТП обращаемся к участникам движения с просьбой соблюдать правила техники безопасности, не управлять машиной уставшими, во время бессонницы или алкогольного опьянения.

Призываем водителей проверять техническое состояние транспортных средств перед выездом, принимать во внимание дорожные и погодные условия, строго соблюдать правила обгона и маневрирования на дороге, скоростной режим", - говорится в информации.