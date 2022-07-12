В этих районах Азербайджана ограничат подачу газа

В рамках проекта "Расширение до четырех полос автомобильной дороги Гянджа-Газах-государственная граница с Грузией" будут проведены ремонтные работы в связи с подключением новых газовых линий к магистральному газопроводу первой линии "Газымамед-Газах", принадлежащему Управлению экспорта газа.

Об этом сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Начиная с сегодняшнего дня, в течение трех дней будет ограничена подача газа в Гедабекский район, а также в части Шамкирского и Товузского районов. Завтра с 09:00 в течение двух дней полностью ограничат подачу газа в Товузский район, с 15 июля в течение двух дней будет ограничена подача газа в части Товузского района, а с 09:00 завтрашнего дня в течение трех дней полностью прекратится газоснабжение Агстафинского района.