https://news.day.az/society/1478223.html В результате взрыва в Баку инфраструктура связи не повредилась - Baktelecom
В результате взрыва в Баку инфраструктура связи не повредилась - Baktelecom
Прогремевший 11 июля взрыв в одном из коммуникационных люков в Баку не оказал влияния на предоставление интернет-услуг ООО Baktelecom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в ООО, в результате взрыва произошло возгорание подземных коммуникационных линий.
"Согласно предварительной информации, пожар не нанес ущерба коммуникационной инфраструктуре ООО Baktelecom", - сказали в ведомстве.
Отметим, что соответствующие ведомства ведут работы по выяснению причин инцидента.
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