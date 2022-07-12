https://news.day.az/society/1478228.html Какой будет погода в Баку завтра?
Какой будет погода в Баку завтра?
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным, сообщили Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 33-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 35-37 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-60 процентов.
Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, порывистый восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 35-40, местами - 42, в горах ночью - 8-13, днем - 25-30 градусов тепла.
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