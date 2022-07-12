Спасен тонувший житель Лянкярана

В Каспийском море спасен мужчина.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

10 июля в 21:15 в Южное региональное отделение береговой охраны ГПС поступила информация о том, что в море в районе села Канармеш Лянкяранского района тонет человек.

К месту был направлен сторожевой корабль береговой охраны "Туфан".

11 июля в 21:10 житель села Канармеш Рамеш Мустафаев (1975 г.р.), оказавшийся на расстоянии около 1 000 метров от берега, был спасен.

После оказания первой медицинской помощи он был передан семье.