https://news.day.az/society/1478233.html Спасен тонувший житель Лянкярана - ФОТО
Спасен тонувший житель Лянкярана - ФОТО
В Каспийском море спасен мужчина.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.
10 июля в 21:15 в Южное региональное отделение береговой охраны ГПС поступила информация о том, что в море в районе села Канармеш Лянкяранского района тонет человек.
К месту был направлен сторожевой корабль береговой охраны "Туфан".
11 июля в 21:10 житель села Канармеш Рамеш Мустафаев (1975 г.р.), оказавшийся на расстоянии около 1 000 метров от берега, был спасен.
После оказания первой медицинской помощи он был передан семье.
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