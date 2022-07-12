В Азербайджане нашли потерявшихся в лесу иностранных туристок.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в шекинской региональной группе МВД.

Было отмечено, что в Call-центр МВД 102 поступила информация о том, что гражданка Перу Пелла Патриция и гражданка Италии Лаура Чесенна вчера утром вышли из отеля в Гахском районе для прогулки и пропали в лесу.

Сотрудники Гахского РОП немедленно приступили к их поиску.

В результате обе туристки были обнаружены в лесном массиве на территории села Гахбаш и возращены в отель.