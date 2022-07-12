https://news.day.az/society/1478234.html В Азербайджане нашли потерявшихся в лесу иностранных туристок - ФОТО
В Азербайджане нашли потерявшихся в лесу иностранных туристок - ФОТО
В Азербайджане нашли потерявшихся в лесу иностранных туристок.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в шекинской региональной группе МВД.
Было отмечено, что в Call-центр МВД 102 поступила информация о том, что гражданка Перу Пелла Патриция и гражданка Италии Лаура Чесенна вчера утром вышли из отеля в Гахском районе для прогулки и пропали в лесу.
Сотрудники Гахского РОП немедленно приступили к их поиску.
В результате обе туристки были обнаружены в лесном массиве на территории села Гахбаш и возращены в отель.
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