На похоронах гази Эльвина Джафарова произошел инцидент?

В социальных сетях появилась сообщения об инциденте на похоронах участника войны Эльвина Джафарова.

Как передает Day.Az, в пресс-службе МВД заявили, что распространяемая информация является необоснованной.

"С сожалением отмечаем, что некоторые страницы в соцсетях пытались использовать трагедию в своих грязных целях. Однако семья Эльвина Джафарова своим терпеливым и сдержанным поведением свела на нет эту попытку.

На его похоронах присутствовали руководство района и представители общественности района, а также его родственники. Эльвин Джафаров похоронен в соответствии с традициями. На похоронах не было зафиксировано какого-либо инцидента", - отметили в ведомстве.