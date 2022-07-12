Мужчину привлекли к ответственности в связи с пожаром в Шабране

В связи с пожаром, произошедшим в Шабранском районе, к ответственности привлечен 1 человек.

Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования, проведенного сотрудниками отделения общественной безопасности Шабранского РОП, было установлено, что пожар произошел по неосторожности и в связи с безответственностью.

Так, житель района Эльнур Нуриев, несмотря на проблему в электрических кабелях на принадлежащем ему посевном участке, не предпринял никаких мер и не известил об этом соответствующие структуры.

Сотрудники полиции составили в отношении Нуриева административный протокол в соответствии со ст. 244-1 Кодекса об административных правонарушениях и направили его на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства.