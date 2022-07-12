https://news.day.az/society/1478292.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 63 случая заражения коронавирусом, 41 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 827 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 703 человека вылечились, 9719 скончались, число активных больных - 405.
За прошедшие сутки проведен 1967 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 989 636 тестов.
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