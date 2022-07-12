Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 63 случая заражения коронавирусом, 41 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 827 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 703 человека вылечились, 9719 скончались, число активных больных - 405.

За прошедшие сутки проведен 1967 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 989 636 тестов.