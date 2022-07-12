Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 29 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 8 человек, вторую дозу получили 5 человек, "бустерную" дозу - 14 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 2 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 781 799, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 359 474, вторую дозу получили 4 855 352, "бустерную" дозу - 3 316 512 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 250 461 человек.