https://news.day.az/society/1478337.html Пожар в жилом доме в Гяндже, есть пострадавший
Пожар в жилом доме в Гяндже, есть пострадавший
В Гяндже в пятиэтажном жилом здании произошел пожар.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).
Возгорание произошло на пятом этаже здания. В квартире общей площадью 24 м² сгорели 1 кресло и 4 м² обоев.
Один человек был доставлен в больницу с диагнозом отравление дымом. Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар был потушен.
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