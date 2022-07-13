Пожар в жилом доме в Гяндже, есть пострадавший

В Гяндже в пятиэтажном жилом здании произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

Возгорание произошло на пятом этаже здания. В квартире общей площадью 24 м² сгорели 1 кресло и 4 м² обоев.

Один человек был доставлен в больницу с диагнозом отравление дымом. Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар был потушен.