https://news.day.az/society/1478340.html Министр Эмин Амруллаев станцевал на свадьбе выпускников интерната - ВИДЕО
Министр Эмин Амруллаев станцевал на свадьбе выпускников интерната - ВИДЕО
Церемония бракосочетания состоялась в школе-интернате №4 поселка Шувалан города Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, двое молодых людей, которые здесь учились, решили создать семью.
В этом знаменательном для них дне принял участие и министр образования Эмин Амруллаев. Радость за молодых министр выразил в своем танце.
Представляем видео с танцем министра:
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