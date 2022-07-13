Министр Эмин Амруллаев станцевал на свадьбе выпускников интерната

Церемония бракосочетания состоялась в школе-интернате №4 поселка Шувалан города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, двое молодых людей, которые здесь учились, решили создать семью.

В этом знаменательном для них дне принял участие и министр образования Эмин Амруллаев. Радость за молодых министр выразил в своем танце.

Представляем видео с танцем министра: