Прокуратура обнародовала подробности гибели рабочего в Баку

В прокуратуру Сабунчинского района Баку поступила информация о том, что 6 июля примерно в 21:00 разнорабочий Васиф Байрамов, получил травму во время работы в частном доме в поселке Нардаран, и скончался 10 июля от полученных травм.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре, в ходе следствия было установлено, что рабочий Алван Гусейнов, работавший вместе с потерпевшим, во время ссоры между ними на почве личных отношений, толкнул Васифа Байрамова. В результате мужчина упал на землю и ударился головой о камень, а после скончался в больнице от полученной травмы.

В связи с этим в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 УК АР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности).

Алван Гусейнов был арестован в качестве обвиняемого и решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент продолжаются необходимые следственные действия по уголовному делу.