В результате ДТП в Баку перевернулся Prado

Сегодня около 06:00 в Насиминском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az, по информации, распространенной в соцсетях, на пересечении улиц Сулеймана Рустама и Салатын Аскеровой водитель неизвестного автомобиля, проигнорировав дорожный знак ("Стоп"), выехал на перекресток.

В это время водитель другой машины - Toyota Prado, также выехавшей на перекресток, чтобы избежать аварии, совершил резкий маневр, однако не справился с управлением, в результате транспортное средство перевернулось.

По словам очевидцев, водитель Prado не пострадал.