https://news.day.az/society/1478391.html В результате ДТП в Баку перевернулся Prado - ФОТО
В результате ДТП в Баку перевернулся Prado - ФОТО
Сегодня около 06:00 в Насиминском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az, по информации, распространенной в соцсетях, на пересечении улиц Сулеймана Рустама и Салатын Аскеровой водитель неизвестного автомобиля, проигнорировав дорожный знак ("Стоп"), выехал на перекресток.
В это время водитель другой машины - Toyota Prado, также выехавшей на перекресток, чтобы избежать аварии, совершил резкий маневр, однако не справился с управлением, в результате транспортное средство перевернулось.
По словам очевидцев, водитель Prado не пострадал.
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