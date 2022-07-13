На кого не распространяется обязательное медстрахование в Азербайджане?

Обязательное медицинское страхование (ОМС) в Азербайджане не распространяется на военнослужащих срочной действительной военной службы, лиц, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы (за исключением исправительных учреждений участкового типа).

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве по ОМС, передает Day.Az

В сообщении отмечается, что в соответствии с Миграционным кодексом, обязательное медстрахование также не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих в Азербайджане.