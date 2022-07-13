Выявлено ли в Азербайджане заражение оспой обезьян?

В Азербайджане не зафиксирован факт заражения оспой обезьян.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Минздрав.

Отмечено, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация стабильная: "В связи с тем, что факт заражения не выявлен, диагностические исследования заболевания не проводились".