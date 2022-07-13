https://news.day.az/society/1478408.html Выявлено ли в Азербайджане заражение оспой обезьян? - ОТВЕЧАЕТ МИНЗДРАВ
Выявлено ли в Азербайджане заражение оспой обезьян? - ОТВЕЧАЕТ МИНЗДРАВ
В Азербайджане не зафиксирован факт заражения оспой обезьян.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Минздрав.
Отмечено, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация стабильная: "В связи с тем, что факт заражения не выявлен, диагностические исследования заболевания не проводились".
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