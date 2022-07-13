МЧС обнародовало статистику происшествий в праздничные дни

В праздничные дни соответствующие службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели аварийно-спасательные операции по 405 фактам возгорания, 34 случаям пребывания граждан в беспомощном состоянии и одной попытке самоубийства, сообщает пресс-служба ведомства.

В целом за указанный период были спасены 40 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, 10 - тонувших на территории пляжей и один - пытавшийся покончить с собой.

При пожарах пострадал один человек, еще один - отравился дымом. Также были обнаружены тела двух человек за закрытой дверью и пятерых утопленников.