https://news.day.az/society/1478422.html МЧС обнародовало статистику происшествий в праздничные дни - ВИДЕО
МЧС обнародовало статистику происшествий в праздничные дни - ВИДЕО
В праздничные дни соответствующие службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели аварийно-спасательные операции по 405 фактам возгорания, 34 случаям пребывания граждан в беспомощном состоянии и одной попытке самоубийства, сообщает пресс-служба ведомства.
В целом за указанный период были спасены 40 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, 10 - тонувших на территории пляжей и один - пытавшийся покончить с собой.
При пожарах пострадал один человек, еще один - отравился дымом. Также были обнаружены тела двух человек за закрытой дверью и пятерых утопленников.
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