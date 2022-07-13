https://news.day.az/society/1478426.html Названо число обращений в скорую помощь в праздничные дни
Названо число обращений в скорую помощь в праздничные дни
В дни праздника Гурбан Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи при Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) работала в усиленном режиме.
Как сообщили Day.Az в TƏBIB, в этот период для оказания экстренной медицинской помощи было задействовано около 130 бригад скорой помощи.
В праздничные дни на станцию поступало от 2 000 до 2 200 звонков в день. Наибольшее количество вызовов скорой помощи (2 200) было зафиксировано 10 июля.
Причины обращений в основном были связаны с артериальным давлением, проблемами с сердцем и различными травмами, говорится в сообщении
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