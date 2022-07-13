https://news.day.az/society/1478454.html В Азербайджане утонул подросток
В Азербайджане утонул подросток
В Каспийском море произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, случай был зафиксирован в поселке Дашгил Гарадагского района.
Так, 15-летний житель столицы Амирхан Шахбазлы, вышедший на лодке в море, упал в воду и утонул.
В результате оперативных мероприятий тело А.Шахбазлы было извлечено из воды и передано его семье.
По факту ведется расследование.
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