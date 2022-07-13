В Азербайджане утонул подросток

В Каспийском море произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, случай был зафиксирован в поселке Дашгил Гарадагского района.

Так, 15-летний житель столицы Амирхан Шахбазлы, вышедший на лодке в море, упал в воду и утонул.

В результате оперативных мероприятий тело А.Шахбазлы было извлечено из воды и передано его семье.

По факту ведется расследование.