В Баку и регионах ожидается сильный ветер

Национальная гидрометеорологическая служба распространила информацию о погоде.

Как сообщили Day.Az в Службе, с вечера 14 июля и до 16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, временами - до 23-25 м/с.

С завтрашнего вечера и до 16 июля в отдельных районах скорость западного ветра составит 15-18 м/с, местами временами до 20-25 м/с.