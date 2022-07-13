https://news.day.az/society/1478468.html В Баку и регионах ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и регионах ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Национальная гидрометеорологическая служба распространила информацию о погоде.
Как сообщили Day.Az в Службе, с вечера 14 июля и до 16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, временами - до 23-25 м/с.
С завтрашнего вечера и до 16 июля в отдельных районах скорость западного ветра составит 15-18 м/с, местами временами до 20-25 м/с.
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