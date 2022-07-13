В Азербайджане 2 423 члена семей шехидов и ветерана войны обеспечены работой

В период после 44-дневной Отечественной войны, в которой азербайджанская армия под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева одержала историческую победу, в Азербайджане принимаются широкомасштабные меры в сфере социальной поддержки семей шехидов и участников войны.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, за прошедший период около восьми тысячам членов семей шехидов Отечественной войны было назначено до 16 тысяч социальных выплат (президентская пенсия, пособия или пенсии), 3 151 участнику войны установлена инвалидность и назначены связанные с ней социальные выплаты.

В этом году завершился процесс назначения ежемесячной президентской пенсии 81 856 гражданам, которым присвоено звание "Ветеран войны". В целом 93 тысячам человек было назначено 104 тысячи социальных выплат. Размер социальных выплат семьям шехидов, инвалидам войны в 2021-2022 годах увеличен в среднем на 60 процентов. С 1 января 2021 года учреждена Президентская пенсия для Героев Отечественной войны, а с 1 января 2022 года - Президентская пенсия для ветеранов этой войны.

Одной из важных мер социальной поддержки является предоставление квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны. В 2021 году эта программа была расширена в пять раз. В прошлом году семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 3 000, с начала 2022 года - 587, а в целом в послевоенный период - 3 587 квартир. За минувший период более 12,5 тысячи семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами или частными домами.

В рамках мер поддержки также была продолжена работа по обеспечению инвалидов войны автомобилями. В послевоенный период 264 инвалидам войны были предоставлены автомобили. На сегодняшний день автомобилями обеспечены 7 450 человек из граждан этой категории.

В послевоенный период более 13 тысяч человек, включая членов семей шехидов, участников войны и лиц, пострадавших от армянского террора, привлечены к активным программам занятости, в том числе 7,8 тысячи человек - к программам самозанятости. По предоставленным 649 работодателями вакансиям 2 423 члена семей шехидов и ветерана войны были обеспечены работой.

Также более девяти тысячам человек было оказано до 28,5 тысячи услуг в сфере реабилитации и социально-психологической поддержки, 1 456 инвалидам войны предоставлено 20 766 средств реабилитации.