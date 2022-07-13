В Азербайджан экстрадированы 3 человека, обвиняемые в совершении преступлений за рубежом
На днях была обеспечена экстрадиция из Польши в Азербайджан лица, обвиняемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом психотропных веществ.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве юстиции Азербайджана.
Кроме того, в Северной Македонии и Польше было установлено местонахождение еще двух лиц, обвиняемых в мошенничестве путем злоупотребления доверием людей, которые были экстрадированы в Азербайджан.
По данным минюста, только за последние месяцы в Азербайджан из Германии, Польши, Турции, Ирана и Украины были экстрадированы лица, объявленные в международный розыск по обвинению в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, участием в преступной группировке, дачей взяток, злоупотреблением должностными полномочиями и мошенничеством.
Министерство продолжает принимать необходимые меры в этой сфере, отмечается в сообщении.
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