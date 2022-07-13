https://news.day.az/society/1478545.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане за последние сутки выявлен 91 случай заражения коронавирусом, вылечились 66 человек, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 793 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 769 человек вылечились, 9 719 - скончались, число активных больных составляет 430.
За последние сутки в стране проведены 1 878 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 991 514.
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