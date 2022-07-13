Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1823 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 459, вторую дозу получили 178 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 991, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 195 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 783 622, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 359 933, вторую дозу получили 4 855 530 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 317 503, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 250 656 человек.