Военнослужащий азербайджанской армии утонул в Мингячевирском водохранилище

Сержант азербайджанской армии утонул в Мингячевирском водохранилище.

В ответ на запрос Day.Az в Министерстве обороны сообщили, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии младший сержант Байрамов Намизад Исраил оглу 13 июля утонул во время купания в водохранилище недалеко от города Мингячевир.

По факту проводится расследование.