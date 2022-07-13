https://news.day.az/society/1478566.html Военнослужащий азербайджанской армии утонул в Мингячевирском водохранилище
Военнослужащий азербайджанской армии утонул в Мингячевирском водохранилище
Сержант азербайджанской армии утонул в Мингячевирском водохранилище.
В ответ на запрос Day.Az в Министерстве обороны сообщили, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии младший сержант Байрамов Намизад Исраил оглу 13 июля утонул во время купания в водохранилище недалеко от города Мингячевир.
По факту проводится расследование.
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