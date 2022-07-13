В Огузе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Огузе легковой автомобиль врезался в дерево.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня около 16 часов на автодороге Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, на территории села Байан Огузского района.

Определены личности пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Огузском районе. При ДТП пострадали водитель автомобиля "Лада-Приора", житель села Синджан Сахил Хафиз оглу Азимли 1995 года рождения, пассажиры - житель села Синджан Бахруз Бейаз оглу Азимов 1988 года рождения, жители села Байан - Орудж Рахман оглу Байрамов 1990 года рождения и Нурлан Назим оглу Исмаилов 1991 года рождения.

После оказания необходимой медицинской помощи Назим Исмаилов был выписан домой на амбулаторное лечение.

Другие пострадавшие направлены в Шекинскую центральную районную больницу.