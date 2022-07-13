https://news.day.az/society/1478573.html В Газахе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком - есть погибший
В Газахе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком - есть погибший
В Газахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован возле железнодорожного вокзала.
Легковой автомобиль столкнулся с крупнотоннажным грузовым автомобилем. В результате аварии водитель легкового автомобиля, житель села Чайлы Ильхам Садыгов 1981 года рождения погиб на месте.
По факту проводится расследование.
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