В Газахе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

В Газахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован возле железнодорожного вокзала.

Легковой автомобиль столкнулся с крупнотоннажным грузовым автомобилем. В результате аварии водитель легкового автомобиля, житель села Чайлы Ильхам Садыгов 1981 года рождения погиб на месте.

По факту проводится расследование.