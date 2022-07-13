https://news.day.az/society/1478577.html Наступило главное суперлуние 2022 года
Наступило главное суперлуние 2022 года
Сегодня наблюдалось явление суперлуния. Это второе суперлуние 2022 года. Первое суперлуние произошло 14 июня, в то время расстояние до Луны составляло 357433 км.
Как сообщили АПА в Бакинском государственном университете, сегодня также произошли два важных астрономических события, связанных с Луной: это перигей и полнолуние, передает Day.Az.
Перигей был зарегистрирован в 13:09 по бакинскому времени. Луна приблизилась к Земле на расстояние 357263 км, а видимый диаметр Луны составлял 33 минуты 27 секунд. Полная Луна появилась в 22:38 по бакинскому времени.
Явление суперлуния можно будет наблюдать с территории Азербайджана в течение всей ночи.
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