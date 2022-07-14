Заявление TƏBİB о ветеране, получившем ожоги по неосторожности

Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) распространило заявление о ветеране, получившем ожоги по неосторожности, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу TƏBİB.

В заявлении говорится, что житель Агдашского района, участник Второй Карабахской войны Эльвин Мамедов 10-го июля обратился в больницу с диагнозом ожога груди, живота и левой руки. Отмечается, что ветеран получил ожоги по неосторожности в бытовых условиях.

"Больному была оказана неотложная медицинская помощь в Агдашской центральной больнице, далее он был переведен в Наримановский медицинский центр.

Его состояние стабильное, ожидается, что в ближайшее время он будет выписан домой для амбулаторного лечения", - говорится в заявлении.