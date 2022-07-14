Пожар в Гёйчае стал причиной ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент зафиксирован в селе Шихбейли Гёйчаского района.

Так, дым от горящих на обочине дороги кустов ухудшил видимость и затруднил движение транспорта. Попав в облако дыма, местный житель Ильгар Велиев 1961 года рождения не справился с управлением, в результате чего его автомобиль съехал с дороги и перевернулся в горящие кусты.

Водитель серьезно пострадал, а его автомобиль сгорел и пришел в негодное состояние.

По факту ведется расследование.