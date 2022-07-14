https://news.day.az/society/1478624.html В Гейчае автомобиль перевернулся в горящие кусты, есть пострадавший
В Гейчае автомобиль перевернулся в горящие кусты, есть пострадавший
Пожар в Гёйчае стал причиной ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент зафиксирован в селе Шихбейли Гёйчаского района.
Так, дым от горящих на обочине дороги кустов ухудшил видимость и затруднил движение транспорта. Попав в облако дыма, местный житель Ильгар Велиев 1961 года рождения не справился с управлением, в результате чего его автомобиль съехал с дороги и перевернулся в горящие кусты.
Водитель серьезно пострадал, а его автомобиль сгорел и пришел в негодное состояние.
По факту ведется расследование.
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